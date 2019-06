Scatta la 22^ 6 Giorni delle Rose: 140 atleti al via da 19 diverse nazioni

Inizia giovedì 6 giugno al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) la 22^ edizione della 6 Giorni delle Rose Internazionale, con 140 iscritti da 19 diverse nazioni.

La manifestazione, la più importante di ciclismo su pista in Italia, alterna le tradizionali gare della 6 Giorni a coppie a quelle di classe 1 Uci. L’ingresso è sempre gratuito e la novità principale è rappresentata dal fatto che la domenica si correrà di pomeriggio (dalle 16) anziché di sera, quando andrà in scena nella vicina Castell’Arquato una serata dedicata al celebre compositore Luigi Illica, al quale questa 6 Giorni delle Rose è dedicata.

LE GARE – Campioni e campionesse di tutto il mondo si sfideranno nelle prove di classe 1 Uci, che assegnano punti per il ranking Uci dal quale dipende la partecipazione a Mondiali e Olimpiadi. Le gare in programma sono americana, corsa a punti, omnium e scratch per la categoria Uomini Elite; corsa a punti, americana, scratch, omnium per le Donne Elite; inseguimento individuale per Under 23 (Donne e Uomini). Le coppie della sei giorni si sfideranno invece ogni sera nel giro lanciato e nell’americana.

I CAMPIONI – Molti dei seigiornisti parteciperanno anche alle gare di classe 1 Uci: i vincitori della passata edizione, Francesco Lamon e Liam Bertazzo (campioni europei in carica nell’inseguimento a squadre) sono tra i favoriti per la gara a coppie, così come i neozelandesi Campbell Stewart (iridato in carica nell’omnium) e Aaron Gate (già oro mondiale nella stessa specialità), gli svizzeri Thery Schir e Tristan Marguet, gli altri azzurri Plebani e Scartezzini, i fratelli greci Christos e Zafeiris Volikakis, i cechi Lichnovsky e Babor, i cileni Cabrera e Penaloza, ma non solo. Nelle gare di classe 1 si aggiungeranno campioni del calibro di Benjamin Thomas e Simone Consonni.

Tra le Donne invece, per la prima volta correrà a Fiorenzuola la fuoriclasse britannica Laura Trott, con Katie Archibald ed Elinor Barker, la polacca Katarzyna Pawlowska, le azzurre Letizia Paternoster, Rachele Barbieri Elisa Balsamo, la piacentina Silvia Zanardi e tutta la Nazionale italiana. E molte altre che promettono di rendere estremamente appassionanti anche le gare rosa.

GLI SPETTACOLI – Sarà una festa non solo di ciclismo, ma rivolta proprio a tutti: alle gare di ciclismo si alterneranno diversi momenti di spettacolo. La prima serata vedrà esibirsi il Sexteto Milonguero, orchestra argentina, con due momenti musicali nel corso della serata e un vero e proprio concerto al termine delle gare. Sabato invece sarà la volta dell’elezione di Miss 6 Giorni delle Rose, mentre l’ultima serata si concluderà con uno spettacolo di fuochi d’artificio a tempo di musica, ma prima vedrà una speciale esibizione di Paola Sanguinetti, soprano noto in tutto il mondo, che collabora da tanti anni con (fra gli altri) Andrea Bocelli.

LIVE STREAMING E SOCIAL – Chi non sarà al Velodromo potrà comunque seguire la 6 Giorni in live streaming: sul canale Youtube “6giornidellerose” o sulla pagina Facebook “6 Giorni delle Rose – Fiorenzuola”. Una 6 Giorni da vivere anche sugli altri canali social ufficiali, Twitter (@SeiGiorni) e Instagram (fiorenzuola_velodrome), utilizzando l’hashtag #SGR.

Info, programma e iscritti sul sito www.fiorenzuolatrack.it.

LE 20 COPPIE IN GARA (il primo nome ha numero nero, il secondo ha numero rosso)

1 Dzanis Mazur – Uladzislau Tsimoshyk (BLR) ACEF

2 Liam Bertazzo – Francesco Lamon (ITA) ROSSETTI MARKET

3 Antonio Cabrera – Felipe Penaloza (CHI) ROSTI

4 Tristan Marguet – Thery Schir (SUI) GM TERMOSANITARI

5 Arne Birkemose – Anders Fynbo (DEN) FERRI

6 Davide Plebani – Michele Scartezzini (ITA) LA ROCCA

7 Filip Prokopyszyn – Damian Slawek (POL) ALU TECNO

8 Campbell Stewart – Aaron Gate (NZL) BUSSANDRI

9 Christos Volikakis – Zafeiris Volikakis (GRE) PAVINORD

10 Daniel Babor – Ludek Lichnovsky (CZE) RAMENZONI

11 Loic Perizzolo – Alex Vogel (SUI) ECO CONSUL

12 Vitaliy Hryniv – Roman Gladysh (UKR) IL RINTOCCO

13 Juan I. Curuchet – Facundo Lezica (ARG) METRONOTTE

14 Matteo Donegà – Davide Finatti (ITA) TRONI’S EVENTS

15 Szymon Krawczyk – Daniel Staniszewski (POL) INSIDE

16 Volodymir Dzus – Theocharis Tsiantos (GRE) PADANA IMPIANTI

17 Martin Ricard – Alejandro Sanchez (ESP) ASSIPRIME

18 Nicolas Pietrula – Ondrej Vendolsky (CZE) TERME DI LUHAČOVICE

19 Kanstantsin Bialiauski – Ivan Shakalets (BLR) ARDA NATURA

20 Artur Ershov – Maxim Piskunov (RUS) TOP FOREX

TUTTI GLI ISCRITTI (comprese le gare di classe 1 Uci, maschili e femminili): https://bit.ly/2Z6le2c

IL PROGRAMMA COMPLETO: https://bit.ly/2XpAaIr