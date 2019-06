Nuovo schiacciatore per la Gas Sales: arriva Iacopo Botto

È Iacopo Botto il nuovo acquisto della Gas Sales Piacenza che va così ad arricchire la rosa degli schiacciatori a disposizione di mister Andrea Gardini per la stagione 2019/2020. Il nuovo posto 4, originario di La Spezia, ha firmato un contratto che lo legherà alla società piacentina per i prossimi tre anni.

Botto è una garanzia nel suo ruolo: giocatore intelligente tatticamente, solido in ricezione e dotato di grande velocità realizzativa, è uno schiacciatore che ha maturato la giusta esperienza vivendo stagioni da assoluto protagonista con la maglia della prima squadra del Consorzio Vero Volley oltre a esserne stato il capitano nelle ultime quattro annate. Qualità che ne fanno sicuramente un autentico uomo spogliatoio e che lo elevano a elemento davvero prezioso all’interno del roaster biancorosso.

Il martello spezzino ha sempre militato in squadre italiane: la sua carriera pallavolista inizia nella giovanili di Cuneo, facendo il suo esordio nel massimo campionato a Cagliari nella stagione 2005/2006. La svolta arriva nel 2012/2013: Botto, infatti, è chiamato dal Consorzio Vero Volley a disputare la serie A2 e lui ripaga la fiducia trascinando con grandi prestazioni la squadra brianzola alla conquista della massima categoria.

Con la maglia del Gi Group Monza guida i suoi compagni all’accesso per la prima volta nella Del Monte Coppa Italia nel 2015/2016 e all’approdo per la prima volta nei Play Off Scudetto l’anno seguente. Nell’ultima stagione Botto fa il suo esordio nelle coppe europee sfiorando l’impresa di conquistare al primo colpo la Challenge Cup, sogno svanito soltanto in finale contro Belgorod.

Lo schiacciatore classe’87 nel corso della sua carriera ha vestito anche i colori azzurri: Botto, infatti, approda a 21 anni nella nazionale seniores B per un collegiale guidato da Luca Monti. Nel 2015 arriva anche la prima chiamata con la nazionale maggiore guidata da Vincenzo Berruto e successivamente è convocato dal CT Gianlorenzo Blengini a partecipare alla World League nel 2017. Sempre in quell’anno, inoltre, Botto ha vinto un argento alla Grand Champions Cup in Giappone.

Con l’arrivo di Botto, prende forma sempre di più il nuovo roaster della Gas Sales Piacenza dopo i colpi già ufficializzati di Berger, Nelli e Stankovic e ai confermatissimi Fei e Yudin.