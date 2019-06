Scontro con un’auto, motociclista ferito a Lugagnano

Un motociclista è rimasto seriamente ferito a seguito di un incidente accaduto nel primo pomeriggio di giovedì 6 giugno nel piacentino.

E’ successo poco prima delle 15 lungo la tangenziale di Lugagnano (Piacenza): secondo quanto si è appreso, il centauro, all’altezza di un incrocio, per cause in corso di accertamento si è scontrato con una vettura, finita poi in un canale a lato della strada, riportando diversi traumi.

Per soccorrerlo sono intervenuti sul posto i sanitari del 118, che inizialmente avevano allertato anche l’eliambulanza da Parma; il motociclista è poi stato condotto in ambulanza al pronto soccorso in codice giallo. Dei rilievi si occupano i carabinieri.