Gruppo Piacentino

(distretto 2050)

IL BLOG

Seminario Rotary-Rotaract “Leadership What?!” a Fiorenzuola

Mercoledì 29 maggio si è svolta una serata-workshop dedicata al tema della leadership, organizzata dal Rotaract Club Fiorenzuola d’Arda e condivisa con i suoi Rotary Partner, i Club di Fiorenzuola d’Arda, Cortemaggiore Pallavicino e Piacenza S.Antonino.

L’evento dal titolo ‘Leadership What?!’ Si è tenuto presso Locanda San Fiorenzo a Fiorenzuola e ha visto il coach professionista nonchè rotariano Bruno Falanga coinvolgere i numerosi presenti in esercitazioni, quiz e presentazioni per scoprire a quale stile di Leadership ciascuno rispondesse.

Alla serata ha partecipato una ricca rappresentanza dei club coinvolti, una serata utile e istruttiva non solo dal punto di vista umano ma anche professionale. Il DR Falanga ha infatti spiegato

che prima di essere identificato come leader dagli altri è importante essere leader di sé stessi.

Ma quali sono le capacità del leader che guida e motiva un gruppo? Vision, Focus, Flessibilità, Creatività e Resilienza! Caratteristiche non facili da rispecchiare ma che si possono apprendere! In questo senso Rotary e Rotaract aiutano ad esercitarle, infatti impegnarsi insieme per un obiettivo comune, lavorare in team, sviluppare progetti e attività solidali, talvolta dall’organizzazione e pianificazione complessa, sono sicuramente dei modi per mettersi alla prova e contemporaneamente per fare del bene alla comunità!

La serata è stata infatti l’occasione per raccogliere fondi a sostegno del service del Rotaract ‘Il sorriso non ha età’ finalizzato all’organizzazione di giornate ricreative per gli anziani ospiti della Casa Protetta G.Perini di Cortemaggiore.