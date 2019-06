Avvio di una settimana decisamente estiva per Piacenza, con sole e qualche nuvola sui rilievi.

Lunedì 17 giugno cielo in prevalenza poco nuvoloso per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 18°C. Venti deboli.

Martedì, 18 giugno: sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. Massima prevista di 33°C, minima di 19°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli, al pomeriggio deboli.

Mercoledì, 19 giugno: cielo sereno con qualche velatura al pomeriggio. Durante la giornata di mercoledì la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 19°C.