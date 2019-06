Si allaccia abusivamente alla rete elettrica, arrestato 49enne

“Vampiro” di energia elettrica. E’ accaduto a Rivergaro (Piacenza), dove i militari della locale stazione hanno arrestato un 49enne originario del Marocco, pregiudicato e disoccupato.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva collegato un lungo cavo alla rete elettrica principale usufruendo abusivamente della fornitura elettrica nell’abitazione in cui viveva. I Carabinieri di Rivergaro e i tecnici sono intervenuti per verificare appunto la presenza del cavo elettrico e del collegamento “artigianale, trovando effettivamente l’allaccio abusivo.

Per l’uomo sono scattate le manette con l’accusa di furto aggravato: comparirà in tribunale per il processo per direttissima.