Sorpreso dai carabinieri mentre spaccia, in manette

Sorpreso da una pattuglia della stazione Levante dei carabinieri mentre spaccia in via Torricella, a Piacenza, finisce in manette.

A finire nei guai un cittadino nigeriano, con se’ aveva 40 grammi di hashish.

L’uomo è stato fermato da una pattuglia dei militari in borghese, mentre stava concordando la cessione di una dose con un “cliente”.

Per lui sono scattate le manette.