Spettacolare doppietta tricolore per il VO2 Team Pink: oro Gasparrini oro, argento per Collinelli

Una spettacolare doppietta che corona al meglio l’avventura tricolore in Toscana, con il massimo risultato centrato nella sua giornata conclusiva. Non poteva chiedere di più il VO2 Team Pink al campionato italiano cronometro giovanile di Corsanico (Lucca), aperto ieri (giovedì) dalla medaglia d’argento nelle Allieve con la torinese Martina Sanfilippo.

Stamattina (venerdì), infatti, il sodalizio del presidente Gian Luca Andrina ha messo a segno un micidiale uno-due nella prova per Donne Junior a Capezzano Pianore, con un doppio graffio delle “panterine” in un podio completato al terzo posto dalla veneta Camilla Alessio (Ciclismo Insieme).

A laurearsi campionessa italiana è stata la torinese Eleonora Camilla Gasparrini, che ha fermato il cronometro sul tempo di 28 minuti 30 secondi 71, percorrendo i 20 chilometri e mezzo previsti alla media di oltre 43 chilometri orari. Per la Gasparrini (originaria di San Dalmazzo, frazione di None), al primo anno al VO2 Team Pink e in categoria, si tratta dell’ottava maglia tricolore della carriera e del quinto sigillo targato 2019 contemplando anche la cronometro di Romanengo e le prove su strada di Caivano (Giro della Campania in Rosa), Osimo Stazione e Peseggia di Scorzè. Con questo acuto, invece, sale a quota 12 il bottino stagionale della formazione Donne Juniores del VO2 Team Pink magistralmente guidata dai direttori sportivi Andrea Collinelli e Stefano Peiretti.

Partita tra le ultimissime, la Gasparrini ha scalzato dal primato provvisorio la compagna di squadra ravennate Sofia Collinelli, seconda a 12 secondi e 27 dopo aver chiuso in testa alla classifica generale la propria prova e resistendo in prima posizione provvisoria fino alla performance della Gasparrini. Per lei, comunque, un argento assolutamente meritato e di valore, che ha solo fatto sfiorare l’ennesima maglia tricolore della carriera e la settima vittoria di questo 2019 scintillante.

LE DICHIARAZIONI

Eleonora Camilla Gasparrini (neo-campionessa italiana): “Fino all’anno scorso da Allieva le cronometro non erano il mio forte, quest’anno però ho iniziato a prepararle bene anche con allenamenti mirati. Ho iniziato con un piazzamento, poi a Romanengo è arrivata una vittoria inaspettata e da lì ho capito di avere le capacità per giocarmi la maglia tricolore, cercando di prepararmi sempre al meglio. In gara ho cercato di rimanere più tranquilla possibile e in una corsa lunga ho cercato di gestire il primo giro. La doppietta di squadra è davvero eccezionale. Ora spero di raggiungere la convocazione in nazionale, visto che ci sono diversi appuntamenti importanti come gli Europei su pista, quelli su strada e i Mondiali su pista, anche se tra un mese ci sarà anche l’italiano su strada di categoria”.

Sofia Collinelli (medaglia d’argento): “Ho dato il massimo e ho terminato la mia prova in testa alla classifica generale, ovviamente speravo nella maglia tricolore, ma ero consapevole che poi alla fine l’unica che avrebbe potuto battermi a conti fatti sarebbe stata Eleonora. Sono comunque felice per la prestazione e per lo stato di forma, mentre all’orizzonte guardo con interesse agli Europei di metà luglio su pista e al campionati italiano su strada tra un mese”.

Stefano Peiretti (direttore sportivo): “Per la squadra questa doppietta è un risultato eccezionale, contando anche l’argento nelle Allieve di Martina Sanfilippo. Abbiamo dimostrato di essere molto competitivi come società. Guardando alle Junior, i risultati di Eleonora e Sofia sono conferme, sapevamo a livello di squadra di essere competitivi per il titolo, anche se da lì a conquistare oro e argento ce ne passa: è un’emozione grandissima. Abbiamo preparato molto bene questo appuntamento, con un sopralluogo sul percorso due settimane fa e un allenamento mirato martedì scorso”.

Risultati

Campionato italiano cronometro Donne Juniores: 1° Eleonora Camilla Gasparrini (VO2 Team Pink) 20 chilometri e 500 metri in 28 minuti 30 secondi 71, media 43,140 chilometri orari, 2° Sofia Collinelli (VO2 Team Pink) a 12 secondi 27 , 3° Camilla Alessio (Ciclismo Insieme) a 37 secondi 91, 4° Elisa Tonelli (Breganze Wilier Team) a 1 minuto 6 secondi 13, 5° Matilde Vitillo (Racconigi Cycling Team) a 1 minuto 23 secondi 25, 6° Veronica Zaninelli (Team Gauss) a 1 minuto 30 secondi 58, 7° Gaia Masetti (Breganze Wilier Team) a 1 minuto 33 secondi 19, 8° Greta Tebaldi (Eurotarget Bianchi Vittoria) a 1 minuto 52 secondi 74, 9° Cristina Tonetti (Scv Bike Cadorago) a 1 minuto 53 secondi 85, 10° Angela Oro (Team Lady Zuliani) a 2 minuti 2 secondi 09.

Foto di Fabiano Ghilardi