Sport, salute e sicurezza: convegno alla Nino. Inaugura il nuovo campo da beach volley

Un convegno su sport, salute e sicurezza, argomenti sempre cari agli sportivi: è questo l’intento della serata proposta dalle aziende Nemesi Srl e Arienta Consulting Snc. presso la sede della Società Canottieri Nino Bixio giovedì 6 giugno alle ore 18 a Piacenza.

L’evento, intitolato “Vivere lo sport in salute e in sicurezza” e rivolto in modo particolare a tutte le associazioni sportive del territorio, si propone di approfondire tematiche proprio sulla sicurezza e sulle verifiche obbligatorie degli impianti di terra.

Nel corso della serata, inoltre, sarà inaugurato il nuovo campo da beach volley realizzato alla Nino Bixio e per l’occasione saranno presenti due ospiti d’eccezione direttamente dalla Gas Sales Piacenza: Massimo Botti, viceallenatore e responsabile tecnico del settore giovanile e Giuseppe De Biasi, centrale della squadra.

Al convegno interverranno Mario Bonvini, Presidente della Società Canottieri Nino Bixio, Anna Rita Solari, infermiera P.S. e soccorritrice ANPAS, Omar Arienta, Socio Arienta Consulting S.n.c. e Andrea Rossi, Responsabile tecnico Nemesi S.r.l.

Alle ore 19.30 toccherà a Massimo Botti, insieme agli organizzatori, il tradizionale taglio del nastro; a seguire si svolgerà una partita 3 contro 3 sul campo da gioco a cui prenderà parte anche Giuseppe De Biasi. Al termine della serata è previsto un aperitivo in terrazza per i partecipanti.