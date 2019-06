Sport e solidarietà, a San Pietro in Cerro torna la marcia “Elisambiente”

Tutto pronto per l’undicesima edizione della marcia “Elisambiente”, manifestazione podistica non competitiva a passo libero e a scopo benefico che andrà in scena venerdì 21 Giugno a San Pietro in Cerro (Piacenza).

La manifestazione – organizzata da Lumen (Network per la Salute e il Benessere Naturale) – è dedicata a Elisa, ragazza piena di vitalità che continua con impegno e successo il suo percorso verso l’indipendenza, e promuove la cultura dello sport come strumento per condividere spazi aperti e ambienti salubri.

Il programma della marcia prevede la partenza libera dalla sede dell’Associazione a San Pietro in Cerro a partire dalle 18 e 30, con tre percorsi di 3, 6 e 12 km. Punti di ristoro biologici durante il tragitto e all’arrivo. Per il quinto anno la marcia è in ricordo di Gianni Cuminetti storico Presidente del Comitato Unicef di Piacenza e grande sostenitore del progetto di sviluppo umano di Elisa. Sarà presente al taglio la figlia Giorgia Cuminetti.

Nelle prime edizioni la marcia benefica ha raccolto fondi destinati alla costruzione di 2 km di percorso protetto a San Pietro in Cerro, paese di residenza di Elisa. La “pista ciclabile” ha rappresentato per Elisa la possibilità di svolgere l’attività motoria necessaria per il suo recupero neurologico e per la popolazione uno spazio protetto dove camminare e stare all’aria aperta.

Anche quest’anno, come per la scorsa edizione, la marcia prevede la raccolta fondi per sostenere la Casa Famiglia, un progetto di Lumen per dare un aiuto concreto a minori da 0 a 17 anni provenienti dalla provincia di Piacenza e dalle province limitrofe di Cremona, Parma e Lodi. Il progetto prevede la costruzione di un edificio che sorgerà nella sede di Lumen presente da venticinque anni nel territorio piacentino.

“Sarà dunque una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà – commentano gli organizzatori – “Marcia Elisambiente” e la Casa Famiglia, sono due emblemi dell’impegno di Lumen per garantire spazi salutistici e attività solidali. Due iniziative per divulgare valori di condivisione e sane relazioni per le nuove generazioni”.

La marcia benefica si concluderà come di consueto con un abbondante e gustoso buffet biologico e con le premiazioni dei gruppi e dei bambini. Nel buffet verranno impiegati piatti e posate compostabili e verrà eseguita la raccolta differenziata. La manifestazione ha il patrocinio della Regione Emilia Romagna, Provincia di Piacenza, Comune di San Pietro in Cerro, Legambiente, Unicef, Isde Associazione Medici per l’Ambiente.