Va in scena questa sera, 15 giugno al Teatro Municipale, lo spettacolo dell’Accademia di Danza Domenichino da Piacenza.

Uno spettacolo che si articola in tre tempi con temi ben distinti. Da padrone è il balletto classico di repertorio, tradizione e marchio dell’Accademia, ma non mancheranno coreografie di Moderno, Contemporaneo e HipHop con soggetti che varieranno dalla favola per bambini a coreografie più astratte sullo studio del proprio corpo.

“Paquita Grand Pas” aprirà la serata. Balletto corale di grande impatto coreografico, musicale e tecnico. Seguirà “La Sylphide”, romantico per eccellenza, straordinario per la velocità dei passi e la loro sospensione; quindi “Galop”, coreografia inedita nata per esaltare un lavoro di gruppo e di interpretazione. Concluderà la serata “Notturno”, un balletto dal sapore nostalgico e intimo.

Tre Ballerini Professionisti accompagneranno le allieve e un ospite per l’Accademia molto speciale impreziosirà la serata.

