“Stop Cibo Anonimo”, domenica la raccolta firme Coldiretti arriva a Bobbio

Coldiretti Piacenza protagonista a Bobbio dove in questo week-end si svolge la tradizionale Fiera di S. Giovanni, giunta alla 30° edizione, e la 18° Rassegna prodotti Biologici.

L’associazione sarà presente domenica 16 giugno alla manifestazione con le aziende di Campagna Amica e con il presidio istituzionale che per l’intera giornata provvederà alla raccolta delle firme per la petizione europea “Stop Cibo Anonimo”. Una mobilitazione che Coldiretti continua a sostenere per chiedere all’Unione Europea l’estensione dell’obbligo dell’etichetta d’origine su tutti gli alimenti.

Una battaglia – ricordano Rosanna Porcari, segretario di zona e Valerio Galli, responsabile di Campagna Amica – per proteggere la nostra salute e prevenire le frodi alimentari e per garantire il diritto alla trasparenza dei consumatori sulla provenienza di quello che mangiano.