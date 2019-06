Tra passato e futuro, è un successo il primo raduno organizzato per celebrare lo storico marchio Moto Guzzi.

L’appuntamento, organizzato da Moto Guzzi The Club e la concessionaria Zambianchi Moto di via Primo Maggio a Piacenza, ha visto la partecipazione di numerosi appassionati, che hanno sfoggiato la propria due ruote e hanno ammirato le ultime novità del salone.

Una festa organizzata dai fratelli Davide e Filippo Zambianchi assieme al Moto Guzzi The Club che, con i propri Soci, si è occupato di tutti i dettagli e partecipazioni della festa.

La vera ed indiscussa protagonista della giornata è stata la V85 TT, fortunata “Classic Enduro” della casa di Mandello che è entrata appieno nel cuore degli appassionati del genere e che sta registrando un vero e proprio boom di vendite anche a livello internazionale; subito seguita dall’altrettanto fortunata V7, in tutte le sue varie declinazioni.

All’evento ha partecipato, in rappresentanza dell’amministrazione di Piacenza, il consigliere Nicola Domeneghetti.

Dopo il gemellaggio tra Zambianchi Moto (concessionaria Moto Guzzi per Piacenza e Provincia) ed il Moto Guzzi The Club che ha consegnato ai due titolari, la propria tessera da socio onorario, spazio alla musica con l’apprezzata esibizione di Marco Rancati, che ha proposto grandi classici della musica italiana e internazionale.

Un debutto più che riuscito per Moto Guzzi The Club, in attesa della visita alla case madre a Mandello.