Fuori strada dopo la disco, autista positivo al test per alcol

E’ risultato positivo agli esami tossicologici per stabilire la presenza di alcol nel sangue, il conducente della vettura finita fuori strada all’alba di sabato otto giugno in prossimità di una discoteca di Piacenza, a Borgotrebbia.

Il giovane, di 25 anni, era alla guida della Mini Cooper Cabrio con a bordo altre quattro persone: tutti erano rimasti feriti a seguito dell’incidente, per fortuna in maniera non grave. Il ferito è stato sottoposto ai test dopo il ricovero in ospedale. Verrà sanzionato pertanto non solo per l’assunzione di alcol, ma anche per aver condotto cinque persone su una vettura omologata per quattro.

L’INCIDENTE – Erano circa le 5 e 30, ed erano appena partiti dal parcheggio antistante il locale notturno, quando, percorsi un centinaio di metri, il conducente aveva perso il controllo del veicolo, carambolato nel canale (fortunatamente) asciutto che delimita la strada con i campi.

Sul posto immediati i soccorsi sanitari del 118 con l’automedica del pronto soccorso di Piacenza, oltre alle ambulanze della Croce Rossa di Piacenza, quella della Croce Rossa di San Nicolò e l’ambulanza della Pubblica Croce Bianca di Piacenza. Per le operazioni di messa in sicurezza del veicolo, e in supporto ai sanitari, erano intervenuti i Vigili del Fuoco con una squadra.

Alla guida della Mini un venticiquenne e a bordo altri quattro coetanei. Ad effettuare i rilievi di legge gli agenti della Polizia Stradale di Piacenza, intervenuti assieme ai colleghi della Squadra Volante del 113.