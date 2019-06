Taglio del nastro per il nuovo Centro Medico Rocca, poliambulatorio specialisticop situato nella piazza della Besurica a Piacenza.

All’interno della rinnovata struttura uno staff di professionisti, con esperienza ad indirizzo multidisciplinare, che collaborano nel campo della salute.

Nel centro è infatti possibile trovare prestazioni medico specialistiche, analisi cliniche, diagnostica strumentale e visite specialistiche. Dotato di strumenti d’ultima generazione e di elevata tecnologia, nel centro si effettuano diagnosi veloci e precise.

Lo studio è stato aperto dalla nuova società Centro diagnostico Rocca srl dei due soci Daniele Rocca e Riccardo Gazzola, con un progetto ben preciso – come hanno sottolineato i titolari – che è quello di offrire una serie servizi che mancavano sul territorio e vanno a completare il centro medico Rocca nello stesso complesso, già specializzato in fisioterapia e riabilitazione.

Al centro medico si potranno trovare 20 specialisti qualificati nelle varie discipline mediche.

Nelle foto alcuni momenti dell’inaugurazione e della struttura.

Tra i servizi offerti: Ecografie per studio di organi superficiali profondi – ortopediche – urologiche – ginecologiche e ostetriche – cardiologiche – Mammografia – Radiologia digitale per segmenti scheletrici e torace – Risonanza Magnetica aperta articolare e colonna vertebrale – Tac Spirale multistrato con dentalscan – Ecocolordoppler per studio dell’apparato vascolare