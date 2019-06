Tanti appuntamenti a Piacenza per la “Festa della Musica”

La “Festa della Musica” è un grande happening culturale nella giornata di inizio estate. Nata in Francia nel 1982, la manifestazione ha assunto dal 1995 un carattere internazionale e si svolge contemporaneamente in tutte le principali città europee.

Dal 1999 la Presidenza del Consiglio ha concesso l’alto patrocinio alla manifestazione, riconoscendo ufficialmente il suo interesse pubblico. Ormai giunta al suo ventiduesimo appuntamento cittadino, la “Festa della Musica” è una manifestazione che ha lo scopo di mettere la musica al centro della vita delle città, cercando di coinvolgere tutti coloro che a diverso titolo fanno musica per offrire la loro arte a tutti i cittadini, con l’intento di portare la musica tra la gente e in quei luoghi dove normalmente fatica ad arrivare per regalare a tutti, anche a coloro che vivono situazioni difficile, un momento di allegria e di spensieratezza.

Anche quest’anno Piacenza moltiplicherà i propri sforzi. Ai tradizionali appuntamenti cittadini, se ne aggiungeranno altri. Nell’organizzazione di questa “nuova” rassegna musicale di inizio estate saranno coinvolti più soggetti, il Comune di Piacenza, la Casa Circondariale, alcune delle Associazioni più rappresentative del piacentino in ambito musicale e diversi musicisti locali.

Di seguito gli appuntamenti musicali previsti:

Venerdì 21 giugno

Ore 10.30 AS.SO.FA. – Via Zoni 50 – Piacenza

DA NAPOLI A RIO

Paola Quagliata voce

Pierpaolo Palazzo chitarra

Ore 10.30 Ospedale di Piacenza “G. da Saliceto” – Piazzetta fronte ingresso di Via Cantone Cristo

KLETZBAND DUO

Erio Reverberi violino

Gian Pietro Marazza fisarmonica

Ore 13.30 Casa Circondariale – Le Novate – Piacenza

DA NAPOLI A RIO

Paola Quagliata voce

Pierpaolo Palazzo chitarra

Ore 14,30 Centro Socio Riabilitativo Diurno “La Girandola” e Centro Socio Riabilitativo Diurno “Il Faro Rosso”, Centro Residenziale – Strada Valnure 11 – Piacenza

KLETZBAND DUO

Erio Reverberi violino

Gian Pietro Marazza fisarmonica

Ore 16.30 Ospizi Civili – Via Scalabrini 19 – Piacenza

DA NAPOLI A RIO

Paola Quagliata voce

Pierpaolo Palazzo chitarra

Ore 17 Casa di riposo Vittorio Emanuele II – Via Campagna 157 – Piacenza

CONCERTO DEL DUO MARELUNA

Ore 17 Reparto pediatrico dell’Ospedale di Piacenza

CLOWN DOTTORI E MUSICISTI