Tappa al Politeama per il nuovo tour di Nek

Nek, con suo nuovo “Il mio gioco preferito – European tour”, farà tappa a Piacenza. L’atteso appuntamento è previsto per venerdì 15 novembre alle ore 21 al Teatro Politeama, grazie a Caos Organizzazione Spettacoli.

Il tour di Nek partirà il prossimo 22 settembre con un concerto all’Arena di Verona, prima di 30 date che porterà il popolare cantautore nelle grandi città europee e nei principali teatri di tutta Italia con un calendario di nuovi appuntamenti live fino al 2020.

Un’occasione per tutti i fan per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album e le hit che in oltre venticinque anni di carriera hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo. Il tour promuove il suo nuovo album di inediti “Il mio gioco preferito – Parte prima” (distribuito da Warner Music Italy), composto da sette tracce ed entrato direttamente ai vertici della classifica degli album più venduti della settimana.

Nei brani dell’album, primo capitolo del nuovo progetto discografico, Nek si allontana dall’impronta elettronica del suo precedente album per andare, invece, all’essenzialità degli strumenti, creando un album fortemente “umano” e suonato. L’album, prodotto e arrangiato dallo stesso Nek insieme a Luca Chiaravalli e Gianluigi Fazio, è stato anticipato dal singolo “La storia del mondo”, attualmente in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali.

I biglietti per la data piacentina sono in vendita online tramite il circuito www.ticketone.it e presso la biglietteria del Teatro Politeama (Via San Siro, 7 – Piacenza).

Questi gli orari della biglietteria del Teatro:

– sabato dalle 17.00 alle 21.00

– festivi dalle 15.00 alle 21.00

– feriali dalle 20.30 alle 21.00 – martedì chiuso

Per informazioni: Teatro Politeama 0523 328672 – CAOS Organizzazione Spettacoli tel 0521-706214