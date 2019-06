Tennis, l’Under 12 femminile della Vittorino ai quarti di finale dei Regionali

Non arrivano soltanto dalla squadra femminile di tennis di Serie C, impegnata nei play off per la promozione in Serie B, le soddisfazioni per la Vittorino da Feltre di Piacenza.

Anche il settore giovanile, infatti, sta regalando ottimi risultati alla società del Presidente Roberto Pizzamiglio. L’ultimo, in ordine di tempo, arriva dalla squadra femminile di Under 12 composta da Carolina Fiamma, Camilla Mori e Maria Lopedote che ieri, sui campi del Tennis Club Modena, ha centrato la qualificazione ai quarti di finale del Campionato regionale Emilia Romagna a squadre.

La compagine biancorossa, allenata dai maestri Lorenzo Garberi, Marcello Griffini e Patricia Chirea, aveva guadagnato l’accesso agli ottavi di finale dopo aver brillantemente superato i primi due gironi di qualificazione regionale. L’ottavo di finale, in gara unica ad eliminazione diretta, è andato appunto in scena ieri a Modena e ha visto la Vittorino imporsi nettamente per 2-0 grazie ai successi conquistati nelle prime due partite di singolo che hanno reso superfluo la disputa dell’incontro di doppio.

Il primo match ha visto la biancorossa Maria Lopedote opposta a Sara Coticoni; una partita equilibrata soprattutto nel primo set, vinto dalla giovane tennista della Vittorino per 7-6 che nel secondo ha fatto valere il proprio maggior tasso tecnico chiudendo l’incontro con il parziale di 6-4. Decisamente meno equilibrata, invece, la seconda partita di singolo con la biancorossa Carolina Fiamma che si è imposta nettamente contro Elisa Sveva Mazzoni per 6-2, 6-0.

Nei prossimi giorni la squadra Under 12 della Vittorino ospiterà, sui campi in terra rossa di via Del Pontiere, le pari età del C.A. Faenza per la gara dei quarti di finale che mette in palio, in un incontro unico ad eliminazione diretta, la qualificazione alla semifinale dei Campionati Regionali. L’ambizioso obiettivo, a questo punto, è quello di riuscire a centrare un posto sul podio regionale.