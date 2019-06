Terrepadane e Coldiretti tornano ai Venerdì Piacentini. Appuntamento per il 28

Terrepadane e Coldiretti Piacenza tornano ai Venerdì Piacentini. L’appuntamento è fissato per questo venerdì 28 giugno alle porte di piazza Cavalli, in Corso Vittorio Emanuele all’angolo con via Sopramuro, dove – a partire dalle 19 – le due realtà saranno protagoniste.

Oltre all’esposizione di un mezzo agricolo del Consorzio Agrario, si accompagneranno numerose iniziative per coinvolgere i visitatori. Negli spazi Coldiretti Piacenza verranno infatti serviti a ritmo di musica cocktail a base di vini tipici piacentini e succhi di frutta delle aziende Campagna Amica, mentre Terrepadane darà la possibilità di scattare foto divertenti e personalizzate.

Saranno presenti per l’occasione i rappresentanti dei movimenti “Coldiretti Donne Impresa” e “Coldiretti Giovani Impresa” e sarà possibile aderire alla mobilitazione “Stop Cibo Anonimo” per chiedere all’Unione Europea l’estensione dell’obbligo dell’etichetta d’origine su tutti gli alimenti. “Le finalità – spiega Coldiretti – sono molteplici: per proteggere la nostra salute, combattere le frodi alimentari, per garantire i diritti dei consumatori, per valorizzare le nostre produzioni alimentari di qualità”.

Al riguardo Coldiretti Piacenza ricorda che è possibile firmare anche on line con pochi e semplici passaggi illustrati nella homepage del sito internet sceglilorigine.coldiretti.it/