Il nuovo tour del Velosport Borgonovese verso Berlino

VELOSPORT BORGONOVESE: “BORGONOVO BERLINO TOUR 2019”

Per il gruppo borgonovese la passione per il cicloturismo non si arresta. In questi ultimi diciassette anni hanno raggiunto sempre e rigorosamente partendo dalla Valtidone in bicicletta le piu famose capitali europee come Roma, Vienna, Praga, Budapest, Barcellona, Parigi, Cracovia, Sarajevo, Londra, Amsterdam, solo per citarne alcune.

Sabato 15 giugno 2019 con partenza alle ore 7 dalla piazza del comune di Borgonovo, la delegazione rossoblu è partita per questa ennesima avventura.

Meta finale la capitale tedesca Berlino, dove quest’anno ricorre il trentesimo anniversario della caduta del muro.

Un percorso di 1300 km che attraverserà i più importanti passi alpini Aprica, Stelvio, Resia in territorio italiano, Finstermunzpass, Piller Hohe e Hahntennjoch in territorio austriaco.

Molte le ciclabili che verranno percorse come la Ciclovia dell’Oglio tra Iseo e Edolo, la Romantische Strasse che collega i piu bei castelli della Baviera e il Nationalpark Sachsische Schweiz in Sassonia.

Domenica 22 giugno ultime pedalate nel Brandeburgo a raggiungimento della famosa porta Berlinese.

Ecco le tappe:

Borgonovo Edolo km 185

Edolo Pfunds km 164

Pfunds Steingaden km 140

Steingaden Ingolstadt km 160

Ingolstadt Bayreuth km 178

Bayreut Gera km 140

Gera Lutherstadt km 145

Lutherstadt BERLINO km 110