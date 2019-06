Tour emiliano per l’Accademia dei Georgofili, a Piacenza focus sul “ruolo del latte nella salute umana”

L’Accademia dei Georgofili fa tappa a Piacenza per il “Tour culturale in Emilia 2019” fissato il 7, 8 e 9 giugno prossimi.

L’Università Cattolica contribuirà ad arricchire il percorso della delegazione con due appuntamenti coordinati dal prof. Bertoni Giuseppe, già Direttore dell’Istituto di Zootecnica e professore ordinario della facoltà di Agraria della sede piacentina.

In particolare il 7 giugno, alle 16.30, è in programma la visita al Centro Crei – Cerzoo, Università Cattolica del Sacro Cuore – Fondazione Invernizzi e la presentazione del nuovo “Centro di ricerca Romeo ed Enrica Invernizzi per le produzioni lattiero-casearie sostenibili”, nato per lo sviluppo di programmi di ricerca d’avanguardia nel settore lattiero-caseario: sarà l’occasione per illustrare le caratteristiche delle nuove stalle progettate per la ricerca scientifica e che sono in fase di approntamento.

L’altro appuntamento in Cattolica è programmato per sabato 8 giugno, alle 11.30, alla Residenza Gasparini – situata nel campus dell’ateneo piacentino -, con il convegno “Ruolo del latte nella salute umana e nel sistema agroalimentare italiano”, a cui interverranno, tra gli altri, M. Vincenzini, Presidente dell’Accademia dei Georgofili e B. Battistotti, già docente della facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali della sede piacentina.

Il tour dell’accademia dei Georgofili prevede anche visite a stabilimenti e allevamenti del piacentino per approfondire la conoscenza di tecniche di allevamento, lavorazione e trasformazione dei prodotti. L’Accademia dei Georgofili è al mondo la più antica Istituzione del genere ad occuparsi di agricoltura, ambiente, alimenti, e promuove il progresso delle conoscenze, lo sviluppo delle attività tecnico economiche e la crescita sociale.

Il programma dettagliato della Conferenza e del Convegno sono pubblicati sul sito dell’Accademia dei Georgofili.