“Il traditore” di Bellocchio conquista i Nastri d’Argento

‘Il traditore’ di Marco Bellocchio conquista la 73esima edizione dei Nastri d’Argento, promossi dal Sngci, Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani.

La pellicola porta a casa sette premi, su undici nomination. Tra questi, i riconoscimenti al miglior film, premiato anche per la regia, la sceneggiatura, il montaggio, la colonna sonora, per il miglior protagonista Pierfrancesco Favino e tra i non protagonisti Luigi Lo Cascio e Fabrizio Ferracane.

Un trionfo assoluto, dopo il successo a Cannes e l’ottima risposta del pubblico in sala. Ora non resta altro che la platea del Bobbio Film Festival, in programma dal 27 luglio al 10 agosto, per tributare al maestro del cinema l’omaggio anche del pubblico di Piacenza.