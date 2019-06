TRAPANI – PIACENZA 1-0 (in campo)

Nzola 21′

LA DIRETTA

Bertoncini fortunatamente non ha perso i sensi, ma ha riportato un forte trauma al capo. Al suo posto ingresso in campo per Terrani,

Bertoncini e Corradi sono stati i protagonisti dello scontro fortuito, Bertoncini è stato condotto in ospedale.

Al 65′ bruttissimo scontro aereo tra due giocatori del Piacenza: entra l’ambulanza in campo.

Ancora un’azione sulla fascia di Perez al 64′ che prova a mettere in mezzo ma libera Tagourdeau, sulla successiva azione ancora un rischio in area per il Trapani.

Corapi abbattuto da Della Latta al 59′ che guadagna un cartellino giallo. Partita che resta nervosa.

Prima incursione al 56′ di Perez sulla sinistra, cross nelle mani di Dini.

Doppio cambio per i biancorossi, dentro Corazza e Perez per Sestu e Ferrari. Franzini cambia l’attacco.

Angolo per i biancorossi al 55′ ma ne scaturisce un fallo per il Trapani.

Fuga di Corapi sulla sinistra al 47′, Nzola pronto a ribadire in rete ma Pergreffi compie un intervento miracoloso ed evita il gol.

Ripresa la partita, nessuna sostituzione nelle due formazioni.

Troppo poco Piacenza nei primi 45′ a Trapani in una partita nervosa e spezzettata nel gioco. I biancorossi non sono riusciti a impensierire il portiere avversario e hanno subito il gol di Nzola al 21′ dopo un’azione confusa in area e un errore difensivo. Nel secondo tempo serve una svolta.

Anche al Garilli in tanti hanno seguito la partita dal maxischermo allestito dalla società biancorossa: presenti 6-700 persone sedute sulla tribuna dello stadio. Nelle foto il tifo a Trapani e a Piacenza.

Finisce il primo tempo, Piace sotto di un gol a Trapani.

Un minuto di recupero nel primo tempo.

Al 43′ destro debole di Corapi e Fumagalli blocca.

Scambio tra Ferreira e Ferretti, quest’ultimo parte palla a piede ma Di Molfetta interviene fallosamente su di lui, anche in questo caso Ayroldi decide di non ammonire.

La reazione del Piacenza dopo il gol subito non si vede ancora, alzato di poco il baricentro ma il possesso palla è del Trapani.

Di Molfetta parte in posizione regolare al 32′ ma controlla il pallone con il braccio: Trapani era scoperto.

Partita fallosa e spezzettata a Trapani, l’arbitro costretto a fischiare spesso.

Ammonito Ferrari al 29′.

Buona azione del Piacenza al 28′ cross di Corsinelli, Costa Ferreira buca l’intervento ma l’arbitro ravvisa un fallo di Di Molfetta.

Il Trapani tiene palla e conduce il gioco anche dopo il vantaggio. La squadra siciliana è sull’onda dell’entusiasmo.

La rete nasce da un campanile sulla respinta dopo la punizione, Nzola vince il contrasto su Pergreffi, si gira e calcia forte, stavolta Fumagalli non può fare niente.

Trapani in vantaggio con Nzola al 21′

Al 18′ rischio per la porta di Fumagalli con l’incursione di Nzola, tiro respinto.

Primo giallo del match al 14′: Toscano in netto ritardo su Ferrari, ammonito il regista del Trapani.

Fallo di Pergreffi su Aloi all’8′: richiamo verbale per il capitano del Piacenza, Ayroldi decide di non estrarre il giallo.

In queste prime fasi di gioco i biancorossi attendono i siciliani per poi ripartire in contropiede.

Dopo un minuto e 40 tiro da fuori area del Trapani con Corapi che impegna Fumagalli costretto a respingere in angolo.

Iniziato il match al “Provinciale” di Erice.

Tutto in una sera. Come già a Siena poco più di un mese fa, il Piacenza si gioca un’intera stagione in una sola partita, ancora una volta in trasferta.

IL TIFO BIANCOROSSO A ERICE

LE FORMAZIONI

Vincenzo Italiano si affida ai “suoi” 11, formazione tipo soprattutto in attacco con la conferma del tridente Tulli, Nzola, Ferretti. Franzini risponde con il 3-5-2, lì davanti ci sono Di Molfetta e Ferrari, mentre in mediana Marotta vince il ballottaggio con Corradi.

Trapani (4-3-3): Dini; Costa Ferreira, Taugourdeau, Da Silva, Ramos; Toscano, Corapi, Aloi; Tulli, Nzola, Ferretti. A disp.: Ferrara, Cavalli, Garufo, Mulè, Franco, Lomolino, Canino, Scrugli, Tolomello, D’Angelo, Fedato, Evacuo, Golfo. All. Vincenzo Italiano

Piacenza (3-5-2): Fumagalli; Corsinelli, Pergretti, Bertoncini; Barlocco, Nicco, Della Latta, Marotta, Sestu; Di Molfetta, Ferrari. A disp.: Calore, Calzetta, Cauz, Silva, Mulas, Bachini, Porcari, Corradi, Sylla, Corazza, Terrani, Perez. All. Arnaldo Franzini

Nelle poche ore che mancano al match ecco le foto da alcuni tifosi biancorossi (sono 156 in tutto) partiti per la Sicilia, tra di loro anche l’assessore Luca Zandonella.

Questa volta sarà lo Stadio Provinciale di Erice teatro della gara (sabato, ore 20.30, DIRETTA su PiacenzaSera.it) tra i biancorossi e il Trapani che vale il tagliando per l’ultimo posto per la prossima Serie B. Si riparte dallo 0-0 del Garilli, arrivato al termine di una partita tesa che ha fatto registrare le vibranti proteste della società dei fratelli Gatti per alcune decisioni arbitrali.