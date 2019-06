Trapani – Piacenza, il fischietto sarà Ayroldi di Molfetta

Sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta l’arbitro dell’incontro Trapani – Piacenza, ritorno della finale playoff che vale la promozione in Serie B. Ayroldi sarà coadiuvato dalla coppia di assistenti formata da Alessio Berti di Prato e Roberto Avalos di Legnano. Il quarto ufficiale sarà Marco D’Ascanio della sezione di Ancona.

Il match, lo ricordiamo, è in programma sabato alle ore 20.30 allo Stadio Provinciale di Erice e sarà trasmesso in diretta televisiva su Raisport. Allo stadio Garilli sarà allestito un maxi schermo gratuito per i tifosi: cancelli aperti dalle 19.45 con ingresso dal lato tribuna.