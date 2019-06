Tre lavoratori del Polo di Mantenimento alla sfilata del 2 Giugno a Roma “Un onore”

Tre lavoratori del Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza hanno partecipato alla sfilata del 2 Giugno a Roma.

Per la prima volta la parata è stata “aperta” anche il personale civile della Difesa. Tra loro anche tre lavoratori scelti tra i 600 in forze al Polo di Piacenza: Stefania Moret, Agostino Gattoni, Giuseppe Scala.

“E’ un onore per noi rappresentare il nostro comparto e Piacenza – racconta Gattoni, 55 anni residente a Gragnano -, ed essere stati scelti in un gruppo così numeroso. Di questo dobbiamo ringraziare il nostro generale Sergio Santamaria“.

Il tema scelto per la parata della Festa della Repubblica 2019 è quello dell’inclusività, per questo motivo si è scelto di far sfilare anche i civili in forze alla Difesa.

“Parteciperemo indossando i nostri vestiti da lavoro – racconta sempre Gattoni -, è stato davvero emozionante anche partecipare alle a questo evento, anche alle prove che sono state fatte in notturna, alle quali ha preso parte anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella“.