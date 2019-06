Come mangiare (poco salato, pochi dolci, evitare l’aumento del peso corporeo), cosa evitare (ad esempio il fumo di sigaretta), l’importanza di fare attività fisica (muoversi se possibile almeno 3 chilometri al giorno) e di aderire agli screening fondamentali per una diagnosi precoce.

Sono alcune delle regole della salute e benessere, da seguire anche durante la terza età, fornite dal dott. Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento Oncologia-Ematologia dell’Ospedale di Piacenza durante la speciale lezione di prevenzione al centro anziani Arci Molinetto di Fiorenzuola nell’ambito della campagna nazionale “Cancro, la prevenzione non si ferma dopo i 65 anni“, promossa da AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) e Fondazione AIOM in collaborazione con Senior Italia FederAnziani.

“Un progetto importante – evidenzia Cavanna -, mai realizzato finora nel nostro Paese, che ci permette di incontrare oltre 50.000 anziani e le loro famiglie”.

“In Italia – sottolinea – un cittadino su cinque ha più di 65 anni. Il 64% dei tumori colpisce le persone con più di 65 anni di età e il rischio di sviluppare un tumore in questa età è 40 volte più alto rispetto a chi ha una età fra i 20 e i 44 anni. Non sempre però queste persone si sottopongono agli screening e non sempre gli anziani che sono stati malati di tumore adottano stili di vita corretti. Quindi parliamo di prevenzione primaria, vale a dire alimentazione corretta, evitare il fumo e i fattori di rischio, e di una prevenzione secondaria, che consiste soprattutto negli screening. C’è poi una prevenzione terziaria, quando una persona è stata malata, per non subire ricadute”.

Parlare di dieta ad un anziano potrebbe non essere facile: “Per dieta – osserva Cavanna – non si intende qualcosa di restrittivo, si può mangiare un po’ di tutto, ma l’importante è sapere che i cibi troppo ricchi di grassi non fanno bene: meglio ad esempio la pasta col pomodoro rispetto a cibi molto sostanziosi come lasagne o anolini e tortelli. Quindi non bisogna fare restrizioni, ma mangiare, in modo da non patire la fame, anche cibi più semplici e con meno calorie, per evitare il sovrappeso e l’aumento dei fattori di rischio”.