È pesantissimo il bilancio dell’incidente avvenuto lungo la statale 45 alle porte di Piacenza nella notte tra sabato e domenica.

Due giovani di 20 anni e 22, sono morti dopo essere stati falciati a bordo della carreggiata da una vettura: lo scontro è avvenuto nei pressi di una discoteca tra La Verza e Quarto. Si tratta di due ragazzi di origine albanese: Ergi Skenderi e Xhulio Kaya.

L’auto che ha investito i due giovani era condotta da una ragazza di 30 anni di Piacenza che ha riportato alcune contusioni ed è stata ricoverata in ospedale con una prognosi di 20 giorni: dopo il test alcolemico, risultato positivo con un valore di circa 5 volte oltre il consentito (2,59 g/litro, mentre il limite consentito è di 0,5), è stata arrestata con l’accusa di omicidio stradale plurimo. In passato alla donna era già stata sospesa la patente per guida in stato di ebbrezza.

Dopo il violento impatto la vettura, una Renault Twingo diretta a Rivergaro, ha sbandato finendo la corsa nel campo alla sinistra della strada, a circa 200 metri dal teatro dello scontro. Nessuno scampo per i due pedoni investiti.

Erano da poco passate le tre e mezza quando sono scattati i soccorsi: sul posto le ambulanze da Piacenza della Croce Rossa e della Pubblica Assistenza Croce Bianca, e i sanitari del 118 con l’automedica e l’auto infermieristica. Per ricostruire la dinamica dell’accaduto e i rilievi due pattuglie della Squadra Volante della Polizia di Stato, gli agenti della PolStrada e i Carabinieri del Radiomobile. Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta per la messa in sicurezza del veicolo e per illuminare con le fotoelettriche la zona.

I numerosi avventori sono usciti dal locale e si sono riversati sul luogo dello scontro. Alcune persone hanno accusato dei malori, per una di loro è stato necessario il trasporto al pronto soccorso cittadino. Il tratto interessato della Statale 45 è stato chiuso al traffico per molte ore, anche per consentire i rilievi da parte della Polizia Scientifica della Questura. Al momento del sinistro i lampioni al margine della carreggiata erano spenti (come si evince dalle fotografie).