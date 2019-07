Una serata tra musica, divertimento, fitness, chiacchiere in compagnia e naturalmente qualche bibita fresca. Ecco il fotoreportage della Redazione del Civico 11 ai Venerdì Piacentini di Piacenza.

Il team giornalistico ospitato sulla homepage di PiacenzaSera.it (QUI LA LORO PAGINA FACEBOOK) ha documentato la movida piacentina in una delle sere più calde dell’anno. Nelle foto di Sara, Luca, Simone, Paolo, Andrea le piazze con le manifestazioni in programma. Apprezzato dai redattori in particolare il concerto in piazza Cavalli dei Milestone Plays Motown offerto da Anmil Piacenza.

Ecco la presentazione della redazione del Civico 11.

Ai lettori più attenti non sarà sfuggito che da tre anni a questa parte c’è gente nuova che fa giornalismo a Piacenza. Siamo noi della Redazione del Civico11, una redazione speciale ospitata sulle colonne virtuali di PiacenzaSera. Perchè questo nome un po’ criptico? Perchè teniamo le riunioni nel nostro appartamento situato a Piacenza, in una via del centro storico, al numero civico 11.

In questi anni abbiamo incontrato personaggi importanti, tra cui Eusebio Di Francesco, Beppe Carletti e Massimo Vecchi dei Nomadi, visitato diverse cooperative e le principali mostre organizzate in città, cioè Guercino, Pordenone, Misteri della Cattedrale e Ligabue, intervistato i candidati alle elezioni amministrative e il presidente della Fondazione Toscani, e infine organizzato gite (Festa del Torrone a Cremona). Abbiamo poi seguito in diretta alcuni eventi, come il derby Piacenza-Pro Piacenza, il Cuncertass e il Giro d’Italia, e partecipato attivamente all’organizzazione di Profondo Giallo.

Ora tocca ai Venerdì piacentini! Continuate a seguirci, anche sui social, e commentate!