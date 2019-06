Un nuovo libero per la Gas Sales: il giovane Scanferla

LEONARDO SCANFERLA È IL NUOVO LIBERO DELLA GAS SALES PIACENZA

Nuovo acquisto in casa Gas Sales Piacenza: da Brescia arriva, infatti, il giovane libero Leonardo Scanferla.

Dopo aver rafforzato il reparto schiacciatori con gli arrivi di Berger, Nelli e Botto, puntellato quello dei centrali con Stankovic e messo in cabina di regia Cavanna, la società biancorossa mira a sistemare la difesa, assicurandosi le prestazioni del classe’98.

Giovane promessa nel ruolo di libero, Scanferla ha disputato l’ultima stagione da titolare in serie A2 nella Centrale del Latte Sferc Brescia, acquisendo esperienza e giocando con continuità tutte le 29 partite tra Regular Season, Coppa Italia e Play Off Promozione.

Proprio nel corso della stagione le strade di Scanferla e della Gas Sales Piacenza si sono incrociate più volte: a gennaio in occasione della semifinale di Del Monte Coppa Italia e ad aprile nei quarti di Play Off Promozione.

Cresciuto nel settore giovanile di Padova, sua città natale, Scanferla ha iniziato a giocare a pallavolo dopo un camp estivo nel ruolo di palleggiatore, trovando però nel ruolo di libero, poco tempo dopo, la sua miglior collocazione.

Ha disputato campionati nelle squadre Under, in serie C e B e nella stagione 2017/2018, dopo aver seguito tutta la preparazione con la prima squadra, è stato promosso in serie A da mister Baldovin per tamponare prima la chiamata in nazionale di Balaso e poi l’infortunio di Bassanello.

Il suo esordio in Superlega è datato 30 dicembre 2017 nel match contro la corazzata di Perugia. Un giovane talento, con un grande potenziale: anche a livello di nazionale giovanile Scanferla può, infatti, vantare già esperienza.

Nel 2017 il giovane padovano è stato convocato per il collegiale di Bormio con la Nazionale Under 21 e nel suo palmares è già presente una medaglia d’argento conquistata alle Finali nazionali Under 19 dello stesso anno, dove è stato eletto miglior libero del torneo.