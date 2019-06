La protezione civile Emilia-Romagna avverte che sabato 22 giugno sono attesi temporali diffusi su tutta la regione, con possibili raffiche di vento di moderata intensità e fulmini.

Scatta quindi una allerta gialla per temporali su tutto il territorio regionale. L’allerta valida per tutta la giornata, è stato emesso dall’agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile sulla base dei dati forniti dal centro funzionale Arpae ER.

Per sabato le previsioni meteo indicano condizioni di instabilità sull’Italia centro-settentrionale che porteranno a diffusi temporali, soprattutto durante le ore centrali della giornata. Sono probabili raffiche di vento e fulmini, scarso il rischio di grandinate.

I fenomeni temporaleschi transiteranno da ovest verso est, esaurendosi in serata sul settore centro-occidentale e nella notte di domenica anche sulla costa.

L’agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in stretto raccordo con Arpae E-R, seguirà l’evoluzione della situazione. Per ulteriori informazioni consultare https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it.