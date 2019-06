Un weekend tra sport e cultura, alle 20,30 in piazza il talk con Cabrini e Buffa

In occasione del Campionato Europeo Under 21 la Regione Emilia Romagna, oltre ad ospitare diversi match della competizione, è protagonista con una serie di eventi nelle piazze e nei teatri con ospiti alcuni grandi nomi legati allo sport più amato in Italia.

Anche a Piacenza il 21 e il 22 giugno andranno in scena alcune iniziative in cui il calcio, uscendo dagli stadi, diventerà occasione di incontro e condivisione. Si parte venerdì 21 in Piazza Cavalli, con il Fan Village Experience UEFA Euro Under-21, che partirà dalla 10 di mattina fino alle 19, con animazione sul palco, musica, intrattenimento, giochi e gadget in regalo. Dalle 19 spazio al Talk Show, condotto da Federica Lodi, con la partecipazione di Riccardo Cucchi, Paolo Condò, Federico Buffa, Matteo Marani e Antonio Cabrini e la presenza straordinaria del comico Gianfranco Butinar.

A seguire la festa del centenario del Piacenza Calcio con la partecipazione dei vertici della società biancorossa.

Sempre il noto storyteller Buffa sarà poi protagonista sabato 22 – dalle 21 alle 23 – con lo spettacolo al Municipale (ingresso libero) “Esta noche juega El Trinche”.

“Lo sport più popolare e più amato incontra lo spettacolo e la cultura diventando occasione di incontro tra le persone nelle piazze e nei teatri – sottolinea il sottosegretario alla presidenza dell’Emilia Romagna GianMaria Manghi -. Per la Regione è la conferma di un impegno forte che continua. Non solo con la promozione di grandi eventi, poche settimane fa il Giro d’Italia, oggi il Campionato Europeo UEFA Under-21, che possono attrarre sempre più turisti nel nostro territorio, ma anche con il sostegno alla pratica agonistica di base, strumento di crescita equilibrata per i più giovani, di socializzazione per tutti”.

“Per questo tra 2018 e 2019 abbiamo finanziato un programma di riqualificazione degli impianti sportivi senza precedenti, stanziando quasi 40 milioni di euro e contribuito con 5,5 milioni di euro all’attività delle tante associazioni e polisportive che svolgono un ruolo prezioso all’interno delle nostre comunità, grazie soprattutto all’opera di tanti volontari”.

IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI