Ustionata a un braccio dal liquido del radiatore

Ustionata a un braccio dal liquido fuoriuscito dal radiatore della propria auto.

E’ accaduto in via Nicolini a Piacenza nella mattinata di sabato 22 giugno. Secondo una prima ricostruzione, una donna ha aperto il cofano della propria vettura per constatare un’anomalia, ma quando ha rimosso il tappo il liquido rovente le ha investito un avambraccio.

Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa e l’auto medica: i sanitari hanno medicato la signora sul posto per poi accompagnarla al Pronto Soccorso.