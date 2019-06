“Vai oltre il muro!”, a Ca’ Torricelle domenica 9 giugno si fa festa

Domenica 9 giugno, il grande parco di Cà Torricelle, in strada Val Nure 11 a Piacenza sarà protagonista di tante iniziative per tutta la famiglia.

“Carpe Diem. Vai oltre il muro!”: è lo slogan scelto per questa giornata di festa. Si inizia alle 10 con l’apertura delle porte del Centro Socio Riabilitativo Diurno “La Girandola”; fino alle 18 il parco sarà animato da dimostrazioni live di rugby, baseball, danza, majorette e basket per bambini e dalle bancarelle di hobbisti e artigiani.

Nel corso della giornata sono in programma le esibizioni musicali di Alessandro Colpani, Gabriele

Garlaschelli e Matteo Pisotti e l’animazione della Pro Loco di Grazzano Visconti con “Ritorno al Medioevo!”, una divertente caccia al tesoro per i bambini truccati e mascherati. Si continua con il live painting e il pic-nic nel verde, utilizzando per il pranzo al sacco le coperte create dall’Associazione “Le Mani delle donne”. Alle 11 e 30 è in programma il taglio del nastro della nuova area verde alla presenza delle autorità locali. Per tutta la giornata sarà aperta l’area food and drinks.

L’iniziativa è realizzata da di A.Fa.Gi.S. (Associazione Famiglie Giovani Svantaggiati) di Piacenza, in

collaborazione con la Cooperativa Sociale Coopselios e il patrocinio del Comune di Piacenza. L’evento è aperto alla cittadinanza. L’ingresso è a offerta libera.

Per informazioni: tel. 0523.755229