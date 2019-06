In Valdarda e Valtrebbia risuonano le note di Summertime in Jazz

Andrea Mingardi tra gli artisti in cartellone per “Summertime in Jazz” 2019.

Si tratta di un’iniziativa orientata alla promozione del jazz, musica d’improvvisazione per eccellenza, e assieme, del territorio e dei prodotti enogastronomici che la Val d’Arda e della Val Trebbia offrono.

Saranno infatti le due valli a fare da cornice paesaggistica all’intera rassegna.

Giunta alla sesta edizione, l’iniziativa culturale ideata e promossa da Piacenza Jazz Club e Fondazione Piacenza e Vigevano è anche per quest’anno sotto la direzione artistica di Gianni Azzali.

Sono due le rassegne organizzate come corollario dei dieci concerti in programma: la prima è il “Jazz Summerwine”, la seconda il concorso fotografico “La via di Genova e il Piacenziano”.

Gli eventi musicali saranno tutti ad ingresso gratuito e si terranno dal 19 luglio e il 9 di agosto nei comuni di: Castell’Arquato, Cortemaggiore, Cerignale, Morfasso, Rivergaro, Travo e Vernasca.

Caratteristica peculiare di questi eventi, afferma Gianni Azzali, è che “ogni concerto è pensato appositamente per le caratteristiche del luogo, ci sono concerti adatti ai luoghi più dispersivi come le piazze e concerti più adatti a luoghi intimi. Situazioni diverse in grado di accontentare un pubblico molto diversificato”.

“Quando diciamo Jazz non diciamo mai niente di preciso – spiega Azzali – è una contaminazione di tanti generi, nella nostra manifestazione ci sarà tanto tango, funky e swing ad esempio. In questa manifestazione estiva, pensiamo di rivolgerci ad un pubblico eterogeneo quindi non abbiamo proposte selettive, abbiamo sempre voluto mantenere un livello ludico oltre che culturale”.

Ecco il programma della rassegna principale: anteprima giovedì 27 giugno 2019 ore 21 e 30, all’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano ANAT COHEN & MARCELLO GONÇALVES

“Outra Coisa”, Anat Cohen (clarinetto), Marcello Gonçalves (chitarra).

Venerdì 19 luglio 2019, alle ore 21 e 30, Vernasca Antica Pieve, JAVIER GIROTTO TRIO, “Tango Nuevo Revisited”, Javier Girotto (sax baritono), Gianni Iorio (bandoneon), Alessandro Gwis (pianoforte e tastiere).

Venerdì 26 luglio 2019, alle ore 21 e 30, Cortemaggiore Piazza Patrioti, GIULIANO LIGABUE SWING BAND, Giuliano Ligabue (voce e chitarra), Gianni Satta (tromba), Alessandro Bertozzi (sax contralto), Walter Pandini (sax tenore), Cristiano Boschesi (trombone), Stefano Caniato (pianoforte), Michele Mazzoni (basso), Marco Orsi (batteria).

Sabato 27 luglio 2018 ore 21 e 30, Morfasso Piazza, HOT CHERRIES, “Sleeping Beauty”, Jacopo Delfini (chitarra e voce), Mike Frigoli (chitarra e voce), Andrea Aloisi (violino), Alessandro Cassani (contrabbasso).

Domenica 28 luglio 2018 ore 18 e 30, Travo Pietra Perduca, MONK’S CARAVAN TRIO, Michele Bianchi (chitarra jazz), Corrado Caruana (chitarra manouche), Enzo Frassi (contrabbasso).

Martedì 30 luglio 2019 ore 21 e 30 Castell’Arquato Piazza Monumentale, SPIRIT GOSPEL CHOIR & SPIRIT BAND, diretti da Andrea Zermani.

Mercoledì 31 luglio 2019 ore 21 e 30, Travo Piazza Trento, PABLO CORRADINI PROJECT, “Alma de viejo”, Pablo Corradini (bandoneon), Marco Postacchini (sax), Simone Maggio (pianoforte), Roberto Gazzani (contrabbasso), Gianluca Nanni (batteria).

Mercoledì 7 agosto 2019 ore 21 e 30, Vigoleno di Vernasca Sagrato di S. Maria delle Grazie

TIZIANO CHIAPELLI, “Meditango”, Tiziano Chiapelli (fisarmonica), Lorella Baldin (violino), Maddalena Fasoli (viola), Paola Zannoni (violoncello).

Giovedì 8 agosto 2019 ore 21 e 30, Rivergaro Piazza S. Agata, ANDREA MINGARDI, “E allora Jazz…” Andrea Mingardi (voce), Sandro Comini (trombone), Teo Ciavarella (pianoforte), Maurizio Tirelli (tastiere), Felice Del Gaudio (contrabbasso), Lele Barbieri (batteria).

Venerdì 9 agosto 2019 ore 21 e 30, Cerignale Piazza, NOTE NOIRE, “Nadir”, Ruben Chaviano (violino)

Roberto Beneventi (fisarmonica), Tommaso Papini (chitarra), Mirco Capecchi (contrabbasso).

Passando invece agli eventi collaterali, sono 3 i premi in palio per il concorso fotografico gratuito “La via di Genova e il Piacenziano”.

Il concorso fotografico è aperto a tutti e il tema è libero ma deve catturare territorio, mestieri o momenti di vita delle due valli protagoniste del Summertime in Jazz.

Tre le foto da inviare entro la data di scadenza del concorso, il primo agosto.

Il 7 agosto ci sarà la premiazione, in occasione del concerto di Tiziano Chiapelli a Vigoleno di Vernasca.

Una commissione formata da tre membri valuterà i primi tre classificati: 300 € al primo classificato, un cesto di prodotti tipici al secondo e una targa di partecipazione al terzo classificato.

Fiore all’occhiello di questo festival è poi il Jazz Summerwine, degustazioni in calice offerte gratuitamente dalle cantine di Rivergaro La Stoppa e Bonelli, e dalla cantina Poggiarello (Scrivellano di Travo).

Le degustazioni saranno arricchite da concerti Jazz selezionati appositamente per le diverse cantine ospitanti.