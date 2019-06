In Val Trebbia due giorni all’insegna dello sport e delle attività all’aria aperta

Il 29 e il 30 giugno all’Ostellone di Coli è in arrivo un weekend all’insegna dello sport e della natura. Tante attività outdoor per adulti e bambini per vivere all’aria aperta le meraviglie dell’Alta Val Trebbia.

Nato da un’idea di Ostellone di Coli, Outlanders Sportwear e Parco Avventura Valtrebbia, l’evento – che ha preso il nome di Join Your Adventure – si propone come motore d’intrattenimento per i territori che circondano l’Alta Val Trebbia.

Numerosi i partner che hanno aderito all’evento, tra cui: Superfood, Proloco di Perino, Osteria della Balera, Birrificio la Buttiga, Asd Only Mud, Track & Trail.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

SABATO 29 GIUGNO 2019

ORE 9.30 – PIACENZA

ritrovo Osteria della Balera: saluti, brindisi e partenza in bicicletta (gravel o strada) lungo la Ciclovia del Trebbia, con 35km circa tra sterrati e non. Per coloro che si spostano in auto: carovana in partenza lungo la SS45.

ORE 12.00 – PERINO

Visita alla “Stalla Rurale” dell’artista Romano Bertuzzi, attività per i bambini a cura della Proloco di Perino ed a seguire pranzo pic-nic a cura di Superfood healthy restaurant.

ORE 15.00 – PERINO

Ripartenza alla volta di Coli attraverso altri 35km circa tra strade sterrate, secondarie con dislivello.

ORE 18.00 – COLI

Aperitivo con il Birrificio Artigianale La Buttiga, accettazione in Ostellone di Coli.

ORE 20.00 – COLI

Cena su prenotazione con prezzo convenzionato presso La Volpe Rossa (0523 931066) E musica live con la Zu’ Rino Band – Tributo a Rino Gaetano.

DOMENICA 30 GIUGNO

ORE 10.00 – COLI

Dopo una colazione montanara (latte, uova, formaggi, salumi, pane, miele e marmellate a km 0) con prodotti della valle, attività outdoor a scelta con partenza dalla piazza di fronte all’ Ostellone. Presente anche lo staff di Outlanders per consigli sull’abbigliamento outdoor ed il tempo libero.

– Trail Running a cura di Paolo Bassanoni

– Mountain bike in collaborazione con le guide dell’ASD OnlyMud

– Trekking in collaborazione con le guide di ASD Bobbio Track&Trail

– Gravel bike tour

Per i bambini e le famiglie:

– Attività ludico sportive Parco Avventura Val Trebbia con prezzo convenzionato

ORE 14.00 – PISCINA DI COLI

Terminate le attività ritrovo presso la piscina comunale di Coli per concludere la giornata guardando la valle.

INFO E PRENOTAZIONI: +39 333 6443749