Venerdì e sabato torna la festa di Quarto Insieme

Due serate per la festa di Quarto Insieme, venerdì 7 e sabato 8 giugno al Parco del Sole di Quarto (Piacenza).

Ecco il programma:

Venerdì 7 giugno sarà la volta del divertentissimo quiz interattivo “Il cervellone” con presentatore e pulsantiere. Successivamente la serata sarà accompagnata dalla musica POP 360° di Incydia. Sabato 8 giugno serata ricca di musica con il pop & soft rock dei Five Plus One seguiti dalla cover band “Max Brando”.

In entrambe le serate dalle 19 alle 23 saranno presenti gastronomici con cucina tradizionale. L’appuntamento è al parco del Sole, dietro la chiesa San Savino – Quarto di Piacenza.