Via Cavour e Viale Risorgimento, parte il rifacimento del manto stradale

Sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale su Via Cavour e Viale Risorgimento che riqualificheranno, nelle prossime settimane, l’importante asse viario che collega Piazzale Milano a Piazza Cavalli.

“Dopo i lavori del teleriscaldamento su Via Cavour – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi – si sta ora procedendo al ripristino del manto stradale, a cui aggiungiamo l’asfaltatura di viale Risorgimento fino ai Pontieri, in Piazzale Milano, intervenendo su un asse viario che da troppo tempo era abbandonato all’incuria. Quest’ultimo intervento è compreso nel programma delle opere pubbliche già approvato negli scorsi mesi e in esecuzione, e che prevede interventi su oltre 70 strade”.

“A questo piano abbiamo nei giorni scorsi aggiunto un ulteriore intervento su altre 70 vie e marciapiedi per un valore di 1 milione e 900 mila che è inserito nella prossima variazione di bilancio”.

Lavori in via Valla, modifiche alla viabilità – Per consentire la riqualificazione di un tratto del sistema idrico ad opera di Ireti, da oggi e sino alle 19 di venerdì 28 giugno sarà istituito il divieto di circolazione nel tratto di via Valla da via Da Cornazzano a via IV Novembre, fatta eccezione per i residenti e titolari di autorimesse, che potranno transitare in entrambi i sensi di marcia nei tratti non interessati dal cantiere, compatibilmente con i lavori.

Contestualmente, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati, nei tratti delimitati dall’apposita segnaletica.