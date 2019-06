Via Dante e dintorni, lavori fino ad ottobre per riqualificare il sistema fognario

Avranno inizio il 24 giugno, i lavori di riqualificazione del sistema fognario e idrico che serve parte delle vie Scoto, Rogerio e Grandi.

A darne notizia il Comune di Piacenza. L’intervento, ad opera di Ireti, interesserà nella prima fase il collettore collocato al centro della carreggiata di viale Dante: dalle ore 7 di lunedì 24 giugno, pertanto, sino alle 24 di venerdì 28, nella corsia Sud di viale Dante, in corrispondenza dell’incrocio con via Scoto, sarà istituito il senso unico alternato regolamentato dal semaforo di cantiere.

Contestualmente, verrà disattivato il semaforo all’intersezione con le vie Nasolini e Damiani e, nel tratto di viale Dante delimitato dall’apposita segnaletica, su entrambi i lati della carreggiata, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

La seconda fase avrà inizio dalla mezzanotte del 1° luglio, per concludersi entro le 24 del 26 luglio: in tale periodo sarà vietata la circolazione nel tratto di via Scoto compreso tra via Rogerio e viale Dante, fatta eccezione per i residenti titolari di autorimesse, che potranno transitare in entrambe le direzioni di marcia. Varrà per tutti, invece, il divieto di sosta con rimozione forzata.

Successivamente, dalla mezzanotte del 29 luglio sino alle 24 del 30 agosto, il cantiere interesserà il tratto di via Rogerio tra via Scoto e via Da Pordenone, con le medesime modalità: divieto di circolazione (esclusi i residenti titolari di autorimessa) e divieto di sosta con rimozione forzata dove segnalato, su entrambi i lati della carreggiata.

Dal 31 agosto al 20 settembre, gli stessi provvedimenti saranno in vigore nel tratto di via Rogerio compreso tra via Da Pordenone e via Grandi, mentre dal 23 settembre al 18 ottobre i divieti (con le relative eccezioni per i residenti) riguarderanno la stessa via Grandi.

Progressivamente, secondo il crono-programma dei lavori, sarà necessario chiudere alla circolazione via Pietro Da Noceto, via Da Pordenone e via Farini: i residenti che fruiscono di autorimesse potranno sempre transitare in entrambe le direzioni di marcia.