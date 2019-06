Vigili del Fuoco, il nuovo comandante Pilotti incontra il sindaco “Fondamentale dialogo costante”

Nei giorni scorsi, il sindaco Patrizia Barbieri ha ricevuto in Municipio il nuovo Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza, Danilo Pilotti.

Proveniente dal comando provinciale di Pavia e chiamato da pochi giorni nella nostra città a dirigere – in sostituzione del comandante uscente Francesco Martino – la caserma di strada Valnure, il comandante Pilotti ha sottolineato di essere “particolarmente lieto di tornare a Piacenza – ove nel 2005 trascorse quattro mesi in qualità di reggente – e ha manifestato la volontà di proseguire l’ottimo lavoro portato avanti dal suo predecessore”.

Un incontro dai toni cordiali, nel corso del quale il sindaco Barbieri ha donato al Comandante Pilotti il volume “Pagine in viaggio. Voci e immagini della storia bimillenaria del territorio piacentino” a cura di Eleonora Barabaschi (edizioni Tip.Le.Co.), e ha formulato al neocomandante i migliori auguri per la recente nomina:

“L’impegno congiunto e il dialogo costante tra tutte le istituzioni civili, militari e di pubblica sicurezza sul territorio – ha detto il primo cittadino – è il presupposto migliore per tutelare e promuovere la qualità della vita e la coesione sociale della comunità piacentina. Confermo la totale disponibilità dell’Amministrazione comunale per un proficuo e costruttivo rapporto di collaborazione con i Vigili del Fuoco e colgo l’occasione per rivolgere al comandante Pilotti un sentito bentornato nella nostra città”.