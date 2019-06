E’ di un morto e un ferito gravissimo il bilancio di un tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 26 giugno lungo la Statale 45 a Rivergaro (Piacenza), all’altezza del bivio di Pieve Dugliara con la strada che conduce a Gossolengo.

Violentissimo l’impatto, per ragioni ancora in corso di accertamento, tra un grosso scooter, sul quale viaggiavano marito e moglie, e una Ford Fiesta con a bordo due donne, madre e figlia; la coppia in sella alla due ruote è stata sbalzata sull’asfalto dopo lo scontro con la fiancata della vettura. Le loro condizioni sono parse subito molto gravi.

Sul posto i soccorsi del 118 con le ambulanze della Pubblica Valnure e S. Agata e l’auto infermieristica; è stato richiesto inoltre l’intervento di due mezzi elisoccorso, da Parma e da Milano, atterrati nel campo a lato carreggiata. A lungo i sanitari hanno tentato di rianimare l’uomo, ma per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare; in condizioni gravissima la compagna che viaggiava con lui, trasportata dall’eliambulanza di Milano all’ospedale di Parma: si trova ricoverata in rianimazione.

Lievi invece le ferite riportate dalle due donne a bordo della vettura; entrambe sono state condotte in ambulanza all’ospedale di Piacenza.

La circolazione nel tratto interessato è deviata dagli agenti della Polizia Stradale, sul posto con il comandante Angelo Di Legge, e dai carabinieri.

IN AGGIORNAMENTO