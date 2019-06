Vitali si dimette dal consiglio di Podenzano: “Non cambia il mio impegno per il paese”

Riceviamo e pubblichiamo la nota con la quale il consigliere comunale di Podenzano Nicola Vitali si dimette.

Ricordiamo che la minoranza in consiglio comunale aveva contestato con una presa di posizione il “conflitto di interessi” del consigliere Vitali in quanto presidente della Pro Loco e Presidente di Activa, cooperativa che ha in gestione la Piscina Comunale di Podenzano.

In difesa di Vitali invece si era schierato il sindaco Alessandro Piva.

La vicenda è riassunta qui.

Ecco la nota di Nicola Vitali

“Per porre fine alla vicenda di cui si è fin troppo parlato legata alla mia elezione nel Consiglio Comunale di Podenzano con il Sindaco Piva, questa mattina ho rassegnato le mie dimissioni; vicenda condita da troppe falsità e da imprecisioni diffamatorie.

Quella odierna non è stata una scelta facile né tantomeno avventata, ma sofferta e ponderata, che non ho condiviso con nessuno, fatta innanzitutto per me. In questo mese, nel quale ho sempre e solo subìto, incassando, senza mai reagire, mi sono reso conto che questo mondo non mi appartiene, non riesco a farmi scivolare addosso certi attacchi, soprattutto se gratuiti.

L’ho fatto sì per la mia Famiglia, ma soprattutto perché non voglio più vedere gettato fango, e perché voglio essere libero di tutelare in ogni modo, quello che, sia a livello professionale, che di volontariato ho contribuito a realizzare in questi anni con onestà, dedizione e trasparenza.

Le smentite vanno bene, per carità, ma intanto le accuse sono state fatte ed il “dubbio” (o meglio, la menzogna) è stato insinuato.

Lo faccio anche perché non voglio che a causa mia venga messo in cattiva luce l’operato di un Amministrazione Comunale attenta, qualificata, onesta e trasparente. Il mio più grande rammarico resterà per me il non poterne fare parte. Continuerò a darmi da fare per il mio paese come Presidente della Pro Loco, insieme a tutte le persone che in questi anni hanno contribuito a farla crescere.

Voglio scusarmi ringraziare in primis Alessandro Piva, poi chi mi ha dato la propria fiducia il 26 maggio, quindi tutta la squadra e tutte quelle persone con le quali in questo mese ho condiviso quella che, nonostante tutto, ritengo essere stata una bellissima esperienza, fermamente convinto che insieme faranno tanto, e bene, per Podenzano.”