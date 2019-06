Week end con qualche nuvola e temperature vicine ai 30 gradi. Ecco le previsioni.

Sabato, 8 giugno con cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge.

Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 17°C

Domenica, 9 giugno con cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°.