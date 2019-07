“225mila euro all’Unione Alta Val Nure per realizzazione di impianti sportivi”

“E’ stata pubblicata la graduatoria dei progetti presentati nell’ambito del bando “Sport e Periferie” del 15 novembre 2018, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2019, che sancisce quali interventi edilizi nel settore dello sport saranno realizzati nei comuni della provincia di Piacenza”.

Lo dichiarano in un nota i parlamentari del MoVimento 5 Stelle Davide Zanichelli, Maria Edera Spadoni, Maria Laura Mantovani e Gabriele Lanzi. “”Sport e periferie” – spiegano – è un fondo istituito dal Governo per realizzare interventi edilizi per l’impiantistica sportiva, volti, in particolare, al recupero e alla riqualificazione degli impianti esistenti, e individua come finalità il potenziamento dell’agonismo, lo sviluppo della relativa cultura, la rimozione degli squilibri economico-sociali e l’incremento della sicurezza urbana”.

Il documento pubblicato, nella pagina del sito del Governo, sezione Ufficio per lo sport (https://bit.ly/2GsvZFk), raccoglie tutte le richieste pervenute e per ciascuna di esse indica gli interventi oggetto di finanziamento con relativo punteggio totalizzato. Nel dettaglio, all’Unione Montana Alta Val Nure andranno 225 mila euro, con un punteggio di 66,9.

“I soggetti assegnatari del finanziamento possono chiedere informazioni contattando direttamente la società Sport e Salute s.p.a. al seguente indirizzo di posta elettronica sporteperiferie@sportesalute.eu” – concludono Zanichelli, Spadoni, Mantovani e Lanzi.