25 alloggi “low cost” in cambio di volontariato: aperto il bando “Vicinato solidale”

Alloggi a prezzi calmierati in “cambio” di un’esperienza di volontariato: prosegue a Piacenza il progetto “Vicinato solidale”.

Attiva dal 2003, l’iniziativa è nata grazie al Comune di Piacenza, il Polo cittadino del Politecnico di Milano e Acer con l’intento di offrire agli studenti fuori sede alloggi a prezzi ribassati in cambio di alcune ore settimanali di volontariato in diverse realtà cittadine.

Dal 2013, accanto a quelli citati sono partner del progetto la Fondazione Educatt dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Asp Morigi – De Cesaris (nel ruolo di coordinamento generale, promozione e gestione delle attività) nonché, dal 2015, la sede piacentina del corso di laurea di Infermieristica e Fisioterapia dell’Università degli Studi di Parma ed il Conservatorio G. Nicolini.

“E’un progetto importante per avvicinare i giovani a certe fragilità sociali – ha commentato in occasione della conferenza stampa di presentazione l’assessore ai Servizi Sociali, Federica Sgorbati – un’occasione per fare volontariato che può trasformarsi in un’esperienza da portarsi dietro per tutta la vita”.

“Sempre più nelle nostre facoltà scientifiche stiamo cercando di introdurre temi di carattere umanistico ed etico” – ha poi commentato Dario Zaninelli, prorettore del Polo cittadino del Politecnico di Milano – questa proposta va in questa direzione: è un modo utile per creare solidarietà tra i nostri studenti e persone più in difficoltà”.

Come spiegato in conferenza, per il 2019/20 saranno 25 i posti letto negli alloggi Acer di via Neve e via Confalonieri per studenti universitari fuori sede che effettuino un servizio sociale della durata di tre ore settimanali, durante i 10 mesi di attuazione: da ottobre a luglio dell’anno successivo.

Il bando rivolto agli studenti è pubblicato sui siti web degli enti coinvolti, con assegnazione dei posti disponibili entro il 31 luglio. La graduatoria di accesso tiene conto sia del profitto negli studi, sia delle condizioni economiche dei candidati. L’assegnazione dei posti letto – 19 con diritto di prelazione per il Politecnico, 3 per Educatt e altrettanti per l’Università degli Studi di Parma – è valida dal 1° settembre al 31 luglio successivo.

Le rette per l’utilizzo degli alloggi sono determinate in 160 euro mensili per posto letto in camera doppia e 210 euro mensili in camera singola, oltre al rimborso per le spese di riscaldamento, consumi elettrici e condominio. La convenzione ha durata triennale.

Sono intervenuti in conferenza stampa anche il presidente di Acer Patrizio Losi, l’amministratore unico della Asp Morigi De Cesaris Roberto Rebessi e la referente di Educatt Elena Barbieri per l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Modalità operative di svolgimento

Il servizio di “Vicinato” può riguardare:

1) l’offerta di compagnia e l’effettuazione di piccole commissioni a beneficio di persone anziane, autosufficienti ma in condizioni di solitudine;

2) lo svolgimento di attività di animazione, compagnia, servizio mensa presso il Centro per anziani “Immacolata di Lourdes”, al civico 25 del Pubblico Passeggio;

3) la collaborazione con i volontari della “Mensa della Fraternità” della Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio, in via S. Vincenzo n. 13, per la preparazione del cibo e la pulizia degli ambienti, nonché per le procedure di accoglienza degli ospiti;

4) la collaborazione con i volontari della “Casa Accoglienza” gestita dalla Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio in via Giordani n. 21: tale servizio prevede la presenza degli studenti dalle ore 19 di sera, la cena assieme agli ospiti ed il pernottamento presso la struttura fino alle ore 8 del giorno successivo.

5) la collaborazione, nell’ambito delle finalità generali di svolgimento del servizio, presso i rifugi maschili per persone senza fissa dimora.

Destinatari del progetto

Gli studenti frequentanti le Facoltà delle sedi di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e del Politecnico di Milano, nonché il corso di laurea di Infermieristica e Fisioterapia dell’Università degli Studi di Parma.

BANDO VICINATO SOLIDALE