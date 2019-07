Ciclismo, tris di piazzamenti per il VO2 Team Pink tra Marche e Lombardia

Si chiude con un tris di piazzamenti il fine settimana e il mese di giugno del VO2 Team Pink, protagonista su strada tra Marche e Lombardia nelle corse femminili.

La domenica in sella è stata aperta dalla gara Open di Corridonia, dove la Junior piacentina Martina Sgrisleri si è classificata ottava di categoria in una gara dove erano in corsa anche le Elite. Nel pomeriggio, invece, le “panterine” hanno brillato nel terzo Trofeo Ju Green a Gorla Minore (Varese) dove è arrivato un doppio piazzamento nelle Allieve: quinta la bresciana Greta Bonazzoli, sesta la parmense Giulia Raimondi.

Risultati

Ordine d’arrivo Donne Open Corridonia: 1° Silvia Magri (BePink) 85 chilometri e mezzo in 2 ore 12 minuti, media 38,864 chilometri orari, 2° Laura Tomasi (Top Girls Fassa Bortolo), 3° Katia Ragusa (BePink), 4° Silvia Persico (Valcar Cylance), 5° Giulia Marchesini (Aromitalia Basso Bikes Vaiano), 6° Greta Marturano (Top Girls Fassa Bortolo), 7° Alessia Patuelli (Breganze Wilier Team), 8° Gaia Realini (Vallerbike), 9° Elizabeth Stannard (Australia, Gusto Step), 10° Simona Bortolotti (Conceria Zabri Fanini)

Classifica Donne Juniores Corridonia: 1° Alessia Patuelli (Breganze Wilier Team), 2° Gaia Realini (Vallerbike), 3° Alice Palazzi (Osimo Stazione), 4° Giulia Giuliani (Ciclismo Insieme), 5° Sylvie Truc (Racconigi Cycling Team), 6° Gaia Masetti (Breganze Wilier Team), 7° Eleonora Silani (Team Lady Zuliani), 8° Martina Sgrisleri (VO2 Team Pink), 9° Alice Capasso (Breganze Wilier Team), 10° Giada Damuzzo (Team Lady Zuliani)

Allieve Gorla Minore: 1° Valentina Basilico (Cesano Maderno) 52 chilometri in 1 ora 45 minuti, media 29,714 chilometri orari, 2° Sara Fiorin (Cicli Fiorin), 3° Stella Greco (Valcar Cylance), 4° Giorgia Ruffo Stefanini (Team Piton), 5° Greta Bonazzoli (VO2 Team Pink), 6° Giulia Raimondi (VO2 Team Pink), 7° Emma Redaelli (Valcar Cylance), 8° Francesca Pellegrini (Valcar Cylance), 9° Carlotta Fantini (Vigor Cycling Team), 10° Elisa Valtulini (Villongo).

Foto di Fabiano Ghilardi