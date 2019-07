Abilitazione all’uso dei gas tossici, on line il modulo per l’ammissione all’esame

Come ogni anno, sono state rese note le modalità per partecipare alla sessione autunnale di esami per l’abilitazione all’impiego dei gas tossici.

La prova si svolge a Bologna, presso la sede Ausl di via Gramsci 12, ma la richiesta di ammissione deve essere inoltrata al Comune di residenza e dovrà pervenire, per i cittadini interessati (purchè maggiorenni) entro e non oltre il 15 settembre prossimo.

I moduli necessari, disponibili in formato cartaceo presso il Quinfo di piazzetta Pescheria o scaricabili dal sito www.comune.piacenza.it, nella sezione “modulistica on line”, dovranno essere consegnati agli sportelli Quic di viale Beverora 57 o spediti, tramite posta, all’Unità operativa Servizi Pubblici di Impatto Ambientale, sempre con sede in viale Beverora 57. Alla domanda occorre allegare la fotocopia di un documento di identità valido, due fotografie in formato tessera del candidato e una marca da bollo da 16 euro.

Ai candidati ammessi – che verranno tempestivamente avvisati del giorno in cui dovranno sostenere l’esame – sarà richiesta un’adeguata conoscenza delle modalità di manipolazione e utilizzo dei gas tossici, delle relative norme cautelative e, in particolare, dell’uso dei mezzi di protezione.