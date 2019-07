In arrivo una nuova ondata di caldo a Piacenza. Come riporta Arpae, il consolidamento di un ampio anticiclone di matrice africana manterrà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato sul nostro territorio regionale, almeno per l’intera settimana.

Il caldo sarà reso meno sopportabile anche dalla presenza dell’afa: le temperature a Piacenza si aggireranno attorno ai 35 -36°C, il picco è atteso per la giornata di mercoledì 24 luglio, quando si potrebbero raggiungere massime di 38°C in pianura.

Sempre valido in queste occasioni il vademecum di buone pratiche per resistere al caldo estremo stilato da Arpae e consultabile in un nostro recente articolo.