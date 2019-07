Aggredisce anziano e tenta di rapinarlo, arrestato 37enne

Mercoledì scorso, verso le ore 16, in piazza Maria Assunta a Gropparello, un 37enne, nullafacente e con precedenti per maltrattamenti in famiglia e spaccio di droga, è stato arrestato dai carabinieri della locale Stazione per tentata rapina.

Il pregiudicato, poco prima, si è avvicinato con la scusa di chiedere informazioni ad un anziano e a sua moglie, residenti a Fiorenzuola d’Arda, i quali stavano per salire sulla loro automobile per rientrare a casa.

Secondo quanto ricostruito, li ha minacciati chiedendo loro di consegnare le chiavi dell’auto.

Di fronte al rifiuto dell’anziano, un 72enne, il pregiudicato lo ha afferrato per il bavero e scaraventato a terra, facendogli urtare violentemente la testa sul selciato, mentre la moglie cercava di difendere il marito colpendo con la borsa della spesa l’aggressore.

Per fortuna due giovani di passaggio, hanno notato la scena: mentre uno si frapponeva nella colluttazione, l’altro ha chiamato i soccorsi.

Sul posto è così giunto il personale del 118, che ha prestato immediato soccorso all’anziano riverso per terra, e i carabinieri di Gropparello, i quali hanno fermato ed arrestavato il 37enne domiciliato in paese.

L’anziano è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale di Piacenza dove veniva trattenuto in “osservazione breve intensiva”, mentre il pregiudicato, dopo le formalità di rito, è stato portato al carcere di Piacenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.