Alla fiera anche la “Giornata del Tappo”: maxiraccolta benefica

Sant’Antonino 2019 coincide con la prima edizione della “Giornata del Tappo”. Durante la kermesse patronale sul Pubblico Passeggio, tra le bancarelle merceologiche c’è pure il presidio della Confraternita della Misericordia dove i volontari riceveranno i tappi di plastica che i festaioli vorranno depositare, anziché buttarli lungo il percorso, o portare quelli che hanno in casa, anziché gettarli nella indifferenziata.

La raccolta straordinaria intende essere un ulteriore momento di sensibilizzazione verso la popolazione e l’opinione pubblica, di quanto sia importante il piccolo gesto ai fini della cura del territorio, del riciclo dei materiali di scarto e della solidarietà. E si inserisce in un più ampio progetto, “Dona un tappo alla misericordia, ti ritornerà in solidarietà” facente capo al volontario Carlo Ferrari che, insieme ad altri avvicinatisi nel corso di una decina d’anni, ha messo insieme una imponente attività senza eguali in Italia a parità di (ben minuscole) forze. Nel corso di otto anni i volontari hanno raccolto e consegnato all’industria di trasformazione 250 tonnellate di tappi da trasformare in nuova materia prima con cui fabbricare nuovi oggetti.

“I più attenti e le risposte più appassionate sono arrivate dai più piccoli – spiega Ferrari -, andiamo spesso nelle scuole, dalle materne alle medie per spiegare la nostra filiera che ha tre obiettivi: contribuire a tenere pulito l’ambiente, evitare lo spreco recuperando materiali di scarto da inviare all’industria di trasformazione della plastica che abbiamo nel Piacentino e infine, ma non ultimo la solidarietà. Infatti il pur modesto ricavato lo destiniamo all’acquisto di attrezzature e dispositivi sanitari indicati proprio da coloro che aderiscono alla raccolta, come Case di riposo, reparti ospedalieri, associazioni socio-assistenziali, oppure materiali didattici suggeriti dalle scolaresche”.

“Finora abbiamo destinato decine e decine di carrozzine, materassi ad acqua e tantissimi altri strumenti per alleviare i bisogni dei malati, quaderni, matite e tanti altri oggetti alle scuole”, continua Carlo Ferrari facendo rilevare come il territorio di raccolta, grazie alla sensibilizzazione, si sia molto espanso, dalla città di Piacenza alla provincia, da alcuni comuni parmensi ad altri del Basso lodigiano.

Intanto, sempre per iniziativa dei bambini, in particolare di quelli della scuola materna di Alseno, è nato “Pino mangiatappino”, un contenitore specifico per tappi e dopo averne consegnati parecchi ai volontari hanno avuto come premio un gioco da giardino. L’originale contenitore è diventato un simbolo, tanto da essere copiato da altre scuole primarie, come la Rodari di Piacenza e la materna di Fiorenzuola, i cui piccoli frequentatori hanno chiesto, e ottenuto dalla Misericordia la consegna di una carrozzina all’Istituto Verani.

Oggi, Sant’Antonino, tocca agli adulti emulare la passione e il rigore dei piccoli depositando alla postazione dei volontari della Misericordia i tappi di plastica. A tal fine è stato predisposto un volantino che indica la filiera del progetto e dove portare i tappi.