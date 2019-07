Alla stazione di Fiorenzuola sequestrati 40 grammi di hashish

Nel fine settimana i carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere che ha interessato i comuni di Fiorenzuola, Alseno e Cadeo.

Nel servizio sono state impegnate le pattuglie delle Stazioni di Fiorenzuola, Castell’Arquato e Caorso, ed una pattuglia dell’aliquota Radiomobile oltre a personale in abiti civili del Nucleo Operativo e Radiomobile. I militari dell’Arma hanno controllato una sessantina di veicoli e più di ottanta persone.

In particolare presso la stazione ferroviaria di Fiorenzuola sono stati sequestrati oltre 40 grammi di hashish e sono stati deferiti in stato di libertà per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un 23enne piacentino e un 19enne di origini marocchine, entrambi con precedenti per droga.

Nel corso dei controlli, inoltre, è stato denunciato per evasione un cittadino marocchino sorpreso in violazione del provvedimento dell’Autorità giudiziaria che lo obbligava a permanere in casa dalle 21 alle 6, una 53enne piacentina per furto aggravato, essendosi impossessata di un telefono cellulare lasciato momentaneamente incustodito all’interno di un bar di Roveleto di Cadeo, un 50enne di Gropparello per falso, avendo dichiarato di aver smarrito la patente per ottenerne il duplicato, mentre in realtà risultava destinatario di un provvedimento prefettizio che ne aveva disposto la sospensione.

“Iniziata nel tardo pomeriggio di venerdì e protrattasi anche nel pomeriggio di sabato – spiegano dal Comando Provinciale dell’Arma -, l’attività, avviata con una attenta prevenzione dei reati contro il patrimonio, in particolare furti in abitazione e truffe ai danni di persone solo o anziane, è stata eseguita anche attraverso mirati controlli su strada nei confronti di veicoli e soggetti in transito”.